سمو ولي العهد يتسلم التقريرين السنويين لهيئة تشجيع الاستثمار ولديوان المحاسبة عن 2024/2023

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير التجارة والصناعة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالإنابة خليفة عبدالله العجيل العسكر ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وفاء أحمد القطامي حيث قدموا لسموه التقرير السنوي التاسع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2024/2023.

سمو ولي العهد يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن 2024/2023

كما استقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس ديوان المحاسبة عصام سالم الرومي حيث قدم لسموه رعاه الله التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2024/2023.