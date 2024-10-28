سمو أمير البلاد يتسلم التقريرين السنويين لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ولديوان المحاسبة عن 2024/2023

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وزير التجارة والصناعة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالإنابة خليفة عبدالله العجيل العسكر ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وفاء أحمد القطامي حيث قدموا لسموه التقرير السنوي التاسع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2024/2023.

سمو الامير يتسلم تقرير من ديوان المحاسبة

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس ديوان المحاسبة عصام سالم الرومي حيث قدم لسموه رعاه الله التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2024/2023.