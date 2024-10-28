اليوسف يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية

وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين في زيارة رسمية.

حيث كان في استقباله لدى وصوله الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الامن الداخلي (لخويا) والشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسفير دولة الكويت لدى دولة قطر خالد بدر المطيري، ورئيس المكتب العسكري العميد الركن بدر ناصر الرسمان، وأعضاء البعثة الدبلوماسية.