“زين” و”مدى” الأفضل في مُبادرات التحوّل الرقمي بقطاع الطاقة

تُوِّجَت كُل من زين الكويت وشركتها التابعة مدى للاتصالات بجائزة “الأفضل في مُبادرات التحوّل الرقمي بقطاع الطاقة” خلال قمّة هواوي لابتكار الأعمال، على هامش معرض “جيتكس” الدولي 2024 الذي أُقيم مؤخّراً في دبي، وذلك تقديراً لمساهماتهما في إعادة تشكيل مشهد الطاقة عبر التكنولوجيا، وتمكين جهود الرقمنة في المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

جاء التكريم على هامش مُشاركة زين في معرض “جيتكس” الدولي، الذي يُعتبر الحدث التقني الأكبر من نوعه في العالم، ويجمع كبار روّاد التكنولوجيا العالميين لتحقيق النمو المُستدام للاقتصاد الرقمي، وقام باستلام الجائزة المدير التنفيذي للتسويق التشغيلي بقطاع الأعمال في زين الكويت محمد حرب، وبتواجد مسؤولي زين ومدى وهواوي.

يعكس هذا التكريم الإنجازات المُميزة لكل من زين الكويت ومدى للاتصالات في الدفع بحلول التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة المحلّي عبر الشراكات الناجحة مع أكبر المؤسسات الوطنية، مما يجعلهما الاختيار الأول لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والنمو المُستدام.

وتعمل الشركتان على تمكين شركات الطاقة من تبنّي الرقمنة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطويرها عبر استخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، اتصالات الجيل الخامس، طائرات الدرون، حلول الأمن السيبراني، تحليل البيانات، الخدمات السحابية المُدارة، وغيرها.

وتعترف هذه الجائزة بنجاح زين ومدى في تسخير أحدث التقنيات الرقمية، وتحقيق الابتكار، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تدابير السلامة عبر البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة، وأن حلولهما قد أسهمت بتقديم مستويات جديدة من الإنتاجية والاستدامة، لضمان جاهزية القطاع لمواجهة تحديات المُستقبل.

وتؤكّد زين ومدى التزامهما بدفع عجلة التحول الرقمي في هذا القطاع، عبر تكريس المزيد من الجهود لتعزيز الأتمتة، واتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات، والحلول التي تُحقق الاستدامة البيئية، وتقديم الخدمات المُبتكرة التي تلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل الطاقة في المنطقة.

خلال السنوات الماضية، قامت زين بتسريع جهودها لدعم قطاع الطاقة الكويتي من خلال تزويد مؤسساته بأحدث الحلول الرقمية، فمع كون الكويت إحدى أكبر مُنتجي النفط في العالم، فإن الاقتصاد الوطني يعتمد اعتماداً كبيراً على هذه الصناعة، ولهذا فقد حرصت الشركة على تكريس المزيد من الجهود لضمان تحقيق النمو المُستدام فيه.

ويتجسد ذلك في العديد من المشاريع الناجحة التي عملت الشركة عليها ضمن شراكاتها مع مُختلف المؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص، فقد أحدثت هذه التقنيات تأثيراتٍ كبيرة في قطاع الطاقة، وتلتزم زين بالحفاظ على المكانة الريادية التي تتمتع بها الكويت في هذا القطاع.

وتستمر زين في جهودها لتمكين رؤية الكويت 2035 من خلال الدفع بجهود التحول الرقمي والابتكار، وتتطلع الشركة أن تكون الشريك الرئيسي للإسهام بتشكيل مُستقبل الطاقة في الكويت، لضمان متانة هذا القطاع الحيوي في السوق العالمي المحموم بالمنافسة.

صورة جماعية لمسؤولي زين وهواوي