العراق يحتج أمام مجلس الأمن على استخدام الاحتلال لأجوائه في هجومه على إيران

العراق يحتج أمام مجلس الأمن على استخدام الاحتلال لأجوائه في هجومه على إيران

تقدّم العراق رسميا بمذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي “تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ” الذي ارتكبته الاحتلال ب”استخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، وفق ما قال الناطق باسم الحكومة في بيان الاثنين.

وكانت هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية ذكرت السبت أن الطائرات الإسرائيلية استخدمت المجال الجوي العراقي المتاح للجيش الأميركي “لإطلاق عدد من الصواريخ المحمولة جوا البعيدة المدى والمجهزة برؤوس حربية خفيفة للغاية” نحو إيران في هجومها الذي قالت الدولة العبرية إنه استهدف بطاريات صواريخ ومصانع لإنتاج الصواريخ.