المرور: إغلاق تفرع طريق الملك فهد المؤدي إلى الدائري السادس باتجاه الجهراء حتى الانتهاء من صيانة الطرق

المرور: إغلاق تفرع طريق الملك فهد المؤدي إلى الدائري السادس باتجاه الجهراء حتى الانتهاء من صيانة الطرق

أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد إغلاق أحد تفرعات طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (طريق 40) اعتبارا من اليوم وحتى الانتهاء من أعمال صيانة الطرق.

وأوضحت (المرور) في بيان صحفي أن الطريق الفرعي الذي سيتم إغلاقه هو للقادم من مدينة الكويت على (طريق الملك فهد) والمؤدي لطريق جاسم الخرافي (الدائري السادس) باتجاه مدينة الجهراء فقط.

وأشارت إلى استمرار إغلاق حارتين من ذلك الطريق باتجاه مدينة الكويت وحارة واحدة باتجاه الأحمدي.