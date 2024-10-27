من مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس

الدوري الإيطالي: إنتر ويوفنتوس يتعادلان في قمة مثيرة شهدت ثمانية أهداف

27 أكتوبر، 2024
0 45 دقيقة واحدة

تعادل إنتر 4-4 مع ضيفه يوفنتوس في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، بعدما أحرز بيوتر جيلينسكي ركلتي جزاء وسجل البديل كينان يلديز هدفين قرب النهاية ليضمن نقطة للفريق الزائر.

وشهد الشوط الأول خمسة أهداف، بدأت بحصول ماركوس تورام على ركلة جزاء نفذها زميله جيلينسكي بنجاح ليمنح إنتر التقدم بعد 15 دقيقة.

وأدرك يوفنتوس التعادل بعد خمس دقائق عن طريق دوسان فلاهوفيتش، ثم جعل زميله تيموثي ويا النتيجة 2-1 في الدقيقة 26.

ونجح هنريخ مخيتاريان في إدراك التعادل في الدقيقة 35 قبل أن يسجل جيلينسكي من ركلة جزاء أخرى بعدها بدقيقتين ليتقدم إنتر 3-2 مع نهاية الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني بقوة، وفي الدقيقة 53 سجل دينزل دمفريس هدفا بعد ركلة ركنية ليضاعف تقدم إنتر، لكن كينان يلديز قلص الفارق ليوفنتوس في الدقيقة 71 وتمكن من إدراك التعادل قبل ثماني دقائق من النهاية ليجعل النتيجة 4-4.

ويحتل إنتر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر. ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

المصدر
رويترز
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27 أكتوبر، 2024
0 45 دقيقة واحدة

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