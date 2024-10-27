الموقوفين

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي متهم بتهديد وابتزاز الأشخاص وسلب أموالهم بالقوة

27 أكتوبر، 2024
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أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي اليوم الأحد ضبط تشكيل عصابي متهم بتهديد وابتزاز الأشخاص وسلب أموالهم بالقوة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن عملية الضبط جاءت بعد تلقي بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه لعملية احتيال من شخص ادعى أنه فتاة عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي وبعد تكثيف البحث والتحري توصل رجال (الجنائية) إلى هوية المتهمين وأضافت أن رجال الجنائية استصدروا إذنا قانونيا من النيابة العامة لضبطهم ومن يتعاون معهم وبمواجهتهم بالاتهامات اعترف المتهمون بما نسب إليهم كاشفين عن تفاصيل استدراج المجني عليه وتهديده وسلب أمواله بالقوة.

وأشارت إلى إحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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27 أكتوبر، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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