وزير الخارجية البريطاني: اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط سيكون كارثيا ولن يصب في مصلحة أحد

وزير الخارجية البريطاني: اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط سيكون كارثيا ولن يصب في مصلحة أحد

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه تحدث هاتفيا إلى نظيريه الصهيوني والإيراني على نحو منفصل اليوم الأحد، سعيا لتجنب تصعيد الصراع إلى حرب إقليمية “كارثية”.

وأضاف في بيان بعد ضربة جوية صهيونية لمواقع عسكرية إيرانية “أجريت اليوم مكالمتين مهمتين مع وزير الخارجية الإسرائيلي ووزير الخارجية الإيراني، تواصل المملكة المتحدة الضغط من أجل خفض التصعيد وإنهاء الصراعين في لبنان وغزة”،

وأردف “ستكون الحرب الإقليمية كارثية ولن تخدم مصلحة أحد”.