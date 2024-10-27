الشيخة أبرار الصباح تدعو لتعزيز مكانة الكويت الإعلامية في مبادرات الترفيه بمصر

انطلاقاً من مهمتها في تعزيز مكانة الكويت الإقليمية في صناعة الإعلام والترفيه، وصلت مؤسسة شركة «أبيز برودكشنز» للانتاج الفني والمسرحي الشيخة أبرار الصباح إلى الجونة بمصر 21 الجاري لقضاء أسبوع من الاجتماعات مع اللاعبين الإقليميين في صناعة الأفلام وحضور مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة.

وركزت رحلة الشيخة ابرار على تعزيز مكانة الكويت الإقليمية في صناعة الإعلام والترفيه العربية اليوم من خلال الجهود النشطة في بناء التعاون مع محركات الصناعة الرئيسية، وهدفت المناقشات والاتفاقيات الأولية التي عقدت خلال رحلتها إلى تمهيد الطريق للفنانين وصناع الأفلام والمنتجين ومصممي الأزياء الكويتيين لتعزيز حضورهم في المجال الإقليمي.

كما شملت رحلة الشيخة أبرار الصباح اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الجونة وكبار اللاعبين في «هوليوود الشرق». وقد حضر اللقاءات التي عقدت مع الجونة الرئيس التنفيذي محمد عامر، والرئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال محمد عاشور، ورائد الأعمال المصري الشهير والمؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة أبرار الصباح: “إن تعزيز مكانة الكويت العالمية في صناعة الإعلام والترفيه هو هدفي النهائي على الدوام»، معربة عن سعادتها باعتراف فريق مهرجان الخليج السينمائي بمكانة الكويت القيمة في هذه الصناعة وحرصهم على إشراك الكويت على العديد من المستويات في مبادراتهم القادمة.”

و قال الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة محمد عامر إن دعم المشهد الفني والثقافي في مصر والمنطقة يمثل أولوية لنا في الجونة، وقد سلطنا الضوء خلال مناقشاتنا الأخيرة مع الشيخة أبرار على التزامنا بهذه المهمة.

و أضاف نحن نؤمن بأن التعاون مع كبار اللاعبين في صناعة الإعلام والترفيه يسهم في تعزيز النسيج الثقافي لمنطقتنا والمساهمة في نمو صناعة السينما و لدينا الفرصة لتطوير ورفع مستوى صناعة السينما، كجزء من إيماننا بمهرجان الجونة السينمائي ’السينما من أجل الإنسانية‘.

التقت الشيخة أبرار الصباح بالعديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة السينما مثل مؤسس عيادة الفيلم المصرية، محمد حفظي، لدعم صناع الأفلام الكويتيين في دمج المشهد الإعلامي والترفيهي الإقليمي.

وأشارت إلى أن زيارتها جاءت لاستكشاف فرص التعاون المحتملة مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة السينما لتعزيز مكانة الكويت في هذا القطاع على المستوى الإقليمي.

وأضافت: “إن وجود الكويت في هذا المجال يجب أن يدعمه المسؤولون في أمتنا والقطاع الخاص الكويتي من خلال مثل هذه التعاونات. ويجب أن يكون هناك دور أكثر أهمية للكويت على المستوى الإقليمي والعالمي في هذه الصناعة.”

وقالت لدينا الكثير من المواهب والكتاب والمخرجين وصناع الأفلام الطموحين الذين يستحقون الاعتراف بهم في مثل هذه الأحداث، وتوجيههم للوصول إلى أسواق خارج الخليج.

وأكدت الشيخة أبرار الصباح أنه: “منذ تأسيس شركة «أبيز برودكشنز» للانتاج الفني والمسرحي توليت مسؤولية تعزيز مكانة الكويت في قطاع الإعلام والترفيه نظرا للتأثير الاقتصادي المربح الذي قد يحدثه على أمتنا. والآن حان الوقت لاتخاذ إجراء أكثر أهمية وإظهار التزامي تجاه المكانة العالمية للكويت.”