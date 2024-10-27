أوكرانيا تتهم الجيش الروسي بإطلاق النار على مدنيين في بلدة على الجبهة

أوكرانيا تتهم الجيش الروسي بإطلاق النار على مدنيين في بلدة على الجبهة

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية الأحد فتح تحقيق في إطلاق نار يشتبه في أن مصدره الجيش الروسي، استهدف مدنيين في بلدة في شرق أوكرانيا تشهد قتالا بين القوات الأوكرانية والروسية.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني إنه يحقق في “إطلاق نار على سيارة مدنية” ويَشتبه بـ “قتل مدنيين” في بلدة سيليدوفي في منطقة دونيتسك.

وأوضح أنه يستند إلى معلومات صحافية، وإلى مقطع فيديو بثته قناة على تلغرام مرتبطة بالجيش الأوكراني. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة الفيديو على الفور.

وقال مكتب المدعي العام إن الجنود الروس “ربما أطلقوا النار من أسلحة آلية، الخميس، على سيارة مدنية في المنطقة”.

وكانت السيارة تقل مدنيين وأصيب أحدهما قبل أن ينقذه جنود أوكرانيون، بحسب المصدر نفسه.

ويظهر مقطع الفيديو الذي صوّرته مسيّرة ونشر مكتب المدعي العام لقطات منه، شخصا يخرج مسرعا من سيارة قبل أن يدور حولها ويفتح بابا فيها. ويمكن قراءة عنوان يفيد بأن السيارة تعرّضت “لنيران العدو”.

وبعد ذلك أخرج جنديان شخصا مصابا من السيارة لنقله إلى مبنى مجاور.

ونُشر الفيديو السبت على قناة “غوست أوف خورتيتسيا” Ghost of Khortytsia على تلغرام والتي تؤكد أنها تابعة لوحدة في الجيش الأوكراني.

ولم يُحدّد مقطع الفيديو متى سجّلت الواقعة أو أين أو هوية الأشخاص الظاهرين في الشريط المصور.

كذلك قال مكتب المدعي العام إنه يحقق في تقارير تفيد بأن جنودا روسا أطلقوا النار على امرأتين وأنه عثر على “جثث لمدنيين” في مناطق خاضعة للسيطرة الروسية.

دخلت القوات الروسية التي تشن هجوما في شرق أوكرانيا إلى سيليدوفي مؤخرا والقتال محتدم منذ ذلك الحين في البلدة بينما لحقت بها أضرار بالغة بسبب الغارات وغادرها جزء كبير من سكانها.

وتقع سيليدوفي على بعد حوالي 15 كيلومترا من مدينة بوكروفسك، وتشكل مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني تسعى القوات الروسية إلى الاستيلاء عليه.