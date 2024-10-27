وزير الإسكان يصدر قرارا بتشكيل فريق خاص بشؤون إسكان المرأة

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري اليوم الأحد قرارا بتشكيل فريق خاص بشؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي يوسف سعود الصباح.

وقال الوزير المشاري في تصريح صحفي إن القرار تضمن تعيين نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بدر السبيعي نائبا لرئيس الفريق إلى جانب عضوية ستة أشخاص آخرين.

وأوضح أن الفريق سيتولى جرد وكشف العقارات المخصصة للمرأة والتابعة (للإسكان) بما في ذلك مجمع صباح السالم السكني ومنطقتي تيماء والصليبية بهدف بحث أفضل السبل لتطويرها.

وأشار الوزير المشاري إلى أن القرار يمنح الفريق صلاحية دراسة التصرف في المناطق المخصصة وإجراء التعديلات الخاصة بهذا الشأن والكشف بشكل عام على المباني وإيجاد الحلول المناسبة ورفع التوصيات المتعلقة بتطوير هذه المشاريع.

وبين أنه تم تحديد مدة أربعة أشهر لإنجاز مهام الفريق اعتبارا من تاريخ صدور القرار.