الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن “صدمته لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة” في شمال غزة

27 أكتوبر، 2024
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اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد انه يشعر “بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة” في شمال قطاع غزة حيث تشن قوات الاحتلال هجمات تقول إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها.

وقال المتحدث باسم غوتيريش إن “معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تحتمل”.

واضاف “يشعر الأمين العام بالصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة في شمال (غزة) حيث أصبح المدنيون عالقين تحت الأنقاض والمرضى والجرحى محرومين من الرعاية الصحية المنقذة للأرواح والأسر دون غذاء ومأوى”.

المصدر
أ ف ب
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27 أكتوبر، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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