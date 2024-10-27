بوتين يأمل بأن الغرب “سمع” تحذيره بشأن استخدام أوكرانيا الأسلحة بعيدة المدى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أمله في أن يكون الغرب “سمع” تحذيره بشأن خطر اندلاع حرب مباشرة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إذا سمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا.

وأصدر بوتين تحذيرا أوليا في ايلول/سبتمبر الماضي بعدما بحثت الولايات المتحدة وبريطانيا إمكانية السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف روسية، مشيرا أن ذلك سيضع حلف الناتو “في حالة حرب” مع موسكو.

وقال بوتين في تصريحات لمراسل تلفزيوني سأله إن كان الغرب أنصت إلى تحذيره “لم يخبروني بأي شيء عن ذلك، لكنني آمل أن يكونوا قد سمعوا”.

ورأى “لا تستطيع القوات الأوكرانية استخدام هذه الأسلحة بمفردها. فقط المتخصصون من دول حلف شمال الأطلسي يمكنهم القيام بذلك، لأنهم يحتاجون إلى استخبارات فضائية، وهو ما لا تملكه أوكرانيا بطبيعة الحال”.

يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أشهر بالسماح لبلاده باستخدام الصواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.

لكن دولا عدة أبرزها الولايات المتحدة ترفض إلى الآن التجاوب مع هذا الطلب خشية من التصعيد مع موسكو.