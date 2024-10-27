قياس قوة أحد الزلازل

وقوع سلسلة من الزلازل بقوة 4.5 درجة أو أكثر في تشيايي بجنوب تايوان

27 أكتوبر، 2024
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ضربت سلسلة من الزلازل التي بلغت قوتها 4.5 درجة أو أكثر، مقاطعة تشيايي في جنوب تايوان بعد ظهر اليوم الأحد، بما يشمل زلزال بقوة 4.9 درجة، وقع في تمام الساعة 02:56 مساء، بحسب ما ذكرته الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للأرصاد الجوية أن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 4.9 درجة، كان يقع في بلدة زونجبو على بعد 21.3 كيلومترا شرق مبنى بلدية تشيايي، على عمق 5 كيلومترات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، أن الزلزال وقع بعد زلزال آخر بلغت قوته 4.5 درجة، ضرب المقاطعة في تمام الساعة 02:28 مساء، ويقع مركزه على بعد 19.3 كيلومترا شرق جنوب شرق مبنى بلدية تشيايي، وعلى عمق 8ر5 كيلومتر.

ولم ترد تقارير فورية بشأن حدوث أضرار أو وقوع إصابات عقب الزلازل.

المصدر
أ ف ب
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27 أكتوبر، 2024
0 42 دقيقة واحدة

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