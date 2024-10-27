غلوبل فاينانس: بوبيان الأفضل إسلامياً في الكويت والأفضل إسلامياً في المسؤولية المجتمعية عالمياً لعام 2024

توجت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية بنك بوبيان بجائزتين مرموقتين على المستوى العالمي والمحلي للعام 2024 تقديراً لدوره البارز واسهاماته في مختلف قطاعات الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث تمكن البنك من الحصول على جائزة “أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم” وجائزة “الأفضل إسلامياً في الكويت”.

وجاءت الجوائز لتعكس ريادة بوبيان ونجاحه في تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشراته المالية وحصصه السوقية والأداء المميز ونجاح رؤيته الهادفة إلى تنمية قاعدة عملائه بالاضافة إلى دوره الاجتماعي البارز في دعم مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية واستمرار خططه للتنمية المستدامة.

وتسلم الجوائز كلاً من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية عبدالسلام الصالح ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد ومديرعام وأمين سر مجلس الإدارة أحمد الفهد ونائب مدير عام المجموعة المصرفية للشركات محمد الجاسر الغانم، خلال الحفل الذي اقامته غلوبل فاينانس على هامش الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 والتي عُقدت مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبهذه المناسبة أعرب الصالح عن فخره لتحقيق هذه الإنجازات الجديدة لتُضاف إلى قائمة الجوائز المميزة التى حصدها البنك في السنوات الأخيرة والتى جاءت نتيجة خططه التوسعية نحو تعزيز النمو والأداء الإيجابي لجميع المؤشرات المالية للبنك مؤخراً، وأيضاً الاستثمار والارتقاء بمستوى خدماته المصرفية، ليؤكد بوبيان دائماً على مكانته المميزة في السوق المالي والمصرفي المحلي والإقليمي.

وأضاف “إن استمرار بوبيان في اثبات افضليته على مستوى البنوك المحلية دلالة قوية على متانة استراتيجات النمو وتنفيذ خطط التحول الشامل و النمو الرقمي المستدام الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام وهو ما انعكس على زيادة ثقة المساهمين والمستثمرين بجانب الحفاظ على ثقة عملائنا في أعلى المستويات”.

وتوجه الصالح بالشكر إلى جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التى جعلت بوبيان في مقدمة العمل المصرفي، مؤكداً أن تحقيق أي تميز ونجاح إنما يعتمد في المقام الأول على احترافية فريق العمل والاستثمار المستمر في جهود موارده البشرية من أجل تحقيق أعلى مستويات النجاح.

تعزيز مكانته في السوق المحلي

وكان البنك قد فاز بجائزة “أفضل بنك إسلامي في الكويت”، حيث علق الصالح قائلاً “يعمل بوبيان بصورة مستمرة على تعزيز مكانته المميزة في السوق المالي والمصرفي المحلي والإقليمي، وهو ما تؤكده التقديرات والتصنيفات المرموقة لتعكس معززات الثقة التي بات يتمتع بها البنك، مضيفاً أن الحصول على هذه الجائزة تأكيد على نجاح الاستراتيجية التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، سواء التي تتعلق بالسوق المحلي والتوسع المدروس خارجياً والتي اقترنت وبشكل وثيق باستراتيجية خمسية جديدة أسهمت في الدفع بالأداء المالي والتشغيلي للمجموعة ككل”.

واستكمل “لمواصلة النجاح وضع بوبيان خطة استراتيجية ذات رؤية مستقبلية للسنوات الخمس المقبلة بعنوان تغيير قواعد اللعبة والتى تتضمن تفعيل خطة إدارة الثروات للمجموعة ككل والتوسع في الحلول والفرص الاستثمارية واكتشاف أسواق جديدة لتسريع جذب المزيد من الثروات وإدارتها لتقديم الأفضل للعملاء الراغبين في الاستثمار”.

وأوضحت المؤسسة في تعليقها عن مبررات منح البنك الجائزة أن النتائج التى حققها في عام 2024 اقترنت باستراتيجية التركيز على أسواق عمل جديدة تتمتع بفرص نمو واعدة واستثمارات إيجابية وتمويلية ذات ربحية عالية لقاعدة عملائة من المستثمرين والمساهمين، والتركيز على الابتكار الرقمي، إضافة إلى نمو الأداء التشغيلي والسيولة الفعالة، بجانب التطور الكبير الذي شهدته قاعدة حلوله المصرفية المتطورة والتميز في الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تُلبي متطلبات عملائه من مختلف الشرائح”.

الغانم والماجد والصالح والمجحم والفهد يتوسطهم ممثل غلوبل فاينانس

الأفضل عالميا ً في المسؤولية الاجتماعية

وحول فوز البنك بجائزة “الافضل عالمياً على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية في مجال المسؤولية المجتمعية” قال المجحم “قدم بنك بوبيان نموذجاً متميزاً للمسؤولية الاجتماعية ودعم الاستدامة كونها أحد أهم المحركات والركائز الأساسية في استراتيجية أعماله من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه اجتماعياً وعززت خططه الساعية ليكون دوماً الأقرب لجميع شرائح المجتمع الكويتي مع الانطلاق ببعض مشاريعه لخدمة الإنسانية داخل وخارج الكويت”.

وأضاف “نفخر بالتقدم الذي أحرزناه على صعيد تحفيز التنمية المستدامة والتغيير، ليس على مستوى البنك فحسب بل على المستوى المجتمعي، ساعيين جاهدين نحو تشكيل مستقبل أكثر شمولية واستدامة للجميع من خلال ترسيخ ودمج عناصر الاستدامة على مستوى الاستراتيجية العامة للبنك وممارسات الأعمال بما يُسهم في إحداث التغيير المطلوب لتحقيق رؤيته أن يصبح البنك الإسلامي الرائد في دعم التنمية المستدامة في جميع عملياته على مستوى العالم”.

وأوضح المجحم أن تنفيذ برنامج المسؤولية المجتمعية في بنك بوبيان لا يقتصر على إدارة واحدة بل نعتبر كل إدارات وفروع البنك مسؤولون اجتماعياً ومشاركون رئيسيون في بناء المجتمع لذا فإن موظفينا شركاء في خدمة، مؤكداً أن الريادة المجتمعية في الكويت والتي يسعى البنك دوماً إلى تحقيقها لا تقل أهمية عن الدور المصرفي للمؤسسة.

ويأتي تتويج بوبيان بهذه الجائزة وفق تقييم دقيق الأمر الذي يعكس تميز البنك ودوره الريادي في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتطويرها وتحقيق النمو البيئي المستدام واختيار أهدافه التى يرمي من خلالها إلى تأكيد مدى أهمية المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في بناء المجتمع الكويتي.

الكوادر

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خلال السنوات الأخيرة توسعت مجموعة بنك بوبيان وأصبحت تضم كيانات قوية تقدم خدمات الافراد والشركات المصرفية داخل وخارج الكويت الى جانب خدمات الاستثمار والتامين وادارة الثروات من خلال مجموعة من الشراكات الاقليمية والعالمية التى تتيح خيارات عديدة للعملاء.

كادر 2

تواجد بوبيان ضمن قائمة مجلة فوربس FORBES السنوية لأكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، محتلاً المركز الثالث على مستوى البنوك المحلية و الـ 64 في المنطقة ضمن نفس القائمة، بقيمة سوقية بلغت 8 مليار دولار أمريكي وحجم أصول بلغ 27.3 مليار دولار أمريكي.

كما احتل المركز الثالث محلياً ضمن قائمة أكبر 100 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 من حيث القيمة السوقية والتي بلغت 8.3 مليار دولار أمريكي، إلى جانب تواجده في المركز الـ 49 إقليمياً في نفس القائمة من مجلة “ميد العالمية” كنتيجة للنمو والأداء الإيجابي لجميع المؤشرات المالية للبنك مؤخراً.