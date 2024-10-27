بلدية الكويت: باب التأهيل المسبق لتنفيذ مشروع قرية القصر الأحمر مفتوح إلى 26 نوفمبر المقبل

أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد أن باب التأهيل المسبق لتنفيذ مشروع قرية القصر الأحمر في الجهراء سيبقى مفتوحا حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.

وقالت البلدية في بيان صحفي إن قطاع تنمية المشاريع استعرض مع المستثمرين المتقدمين للمشروع بحضور المدير العام للبلدية سعود الدبوس ونائبته لشؤون قطاع المشاريع ميساء بوشهري مكونات هذا المشروع الواقع شمال منطقة الجهراء على أرض المزرعة التاريخية المحاذية للقصر الأحمر.

وأوضحت أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 470 ألف مترمربع مقسمة إلى جزأين شمالي وجنوبي كما يتضمن جزءا ثقافيا ومواقف سيارات ومسطحات خضراء وطريقة تكييف الإجزاء الخارجية للمشروع.

وذكرت أن المشروع يضم متنزها وسوقا تراثيا تبرز معالمه تاريخ الكويت بمحاكاة أسواق المباركية ليكون المشروع معلما مميزا وجاذبا لأهالي المحافظة.

وبينت أن اللقاء شهد الرد على استفسارات واستيضاحات المستثمرين من كل الجوانب الفنية لهذا المشروع وما يتعلق بشراء كراسته والمستندات المطلوبة لمرحلة التأهيل المسبق التي تنتهي في 26 نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء في مرحلة اجراءات تقييم ودراسة التأهيل خلال شهر اعتبارا من 27 نوفمبر حتى 26 ديسمبر المقبلين تمهيدا لإعلان النتائج خلال الفترة بين 5 و19 يناير المقبل.