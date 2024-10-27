بنك الخليج ينظم ندوه لموظفيه بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني

بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، وفي إطار دعمه لحملة “لنكن على دراية”، نظم بنك الخليج ندوة توعوية لموظفيه بعنوان ” أنت الهدف”، بمشاركة عدد من خبراء الأمن السيبراني في عدد من الشركات العالمية المعروفة وهي”أرنست أند يونغ” و”سكيورأيز” و”كرود ايسترايك”.

وتناولت الندوة العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالأمن السيبراني، بما في ذلك مشهد التهديدات السيبرانية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على استراتيجيات الأمن السيبراني للشركات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الهجمات السيبرانية ومكافحتها، ودوره في تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث. كما تناولت كذلك التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، إلى جانب تمكين الشركات من تنفيذ حلول ذكية لتعزيز الأمن السيبراني وتحديد نقاط الضعف المحتملة داخل الأنظمة والتطبيقات.

ويحرص بنك الخليج بشكل متواصل على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الآمن السيبراني سواء تلك المتعلقة بالهجمات والتهديدات السائدة أو وسائل الدفاع والتحصين المتاحة، من خلال التدريب المستمر واتباع أحدث وأفضل السياسات وبرامج الحماية، وذلك تأكيدًا على التزامه بتوفير بيئة عمل آمنة ومرنة في كافة التعاملات المصرفية.

ويتمتع البنك بأعلى مستويات الأمن والحماية، وذلك بالتوازي مع الاستثمارات الكبيرة التي ضخها في الحلول التكنولوجية الشاملة في رحلة التحول الرقمي، التي تعد أحد ركائز الاستراتيجية الخمسية.

حضور كبير في الندوة

ويتعامل بنك الخليج مع تحدى المخاطر السيبرانية وضمان أمن وسلامة بيانات العملاء ومعاملاتهم باهتمام شديد، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والتطوير المستمر للأنظمة والتقنيات في مجال الامن المعلوماتي “.

على صعيد متصل، يقوم بنك الخليج بدور رئيسي، في دعم حملة “لنكن على دراية”، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وساهم بدور ملموس في تحقيق أهدافها المنشودة بنشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.

ويحرص البنك على توفير كافة مقومات النجاح لحملة “لنكن على دراية”، من خلال نشر المواد التوعوية في كافة الوسائل والقنوات المتاحة، سواء عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أو وسائل الاعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف.

ويشارك البنك بشكل فاعل في مختلف الموضوعات التي تبنتها الحملة، في ومقدمتها التوعية بحقوق العملاء عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية من ناحية، وزيادة محاولات الاحتيال التي يتعرض لها العملاء من ناحية أخرى.