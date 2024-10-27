“زين”: مُشاركة الخبرات لتمكين الطلبة من النجاح في عالم الأعمال

للمرة الثانية على التوالي، أطلقت زين مُبادرة FUN Talks بالشراكة الاستراتيجية مع نادي الإدارة والتسويق بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، والتي تهدف لاستضافة نخبة من روّاد الأعمال وأصحاب قصص النجاح المحليّة في عالم الأعمال لمشاركة خبراتهم وتجاربهم مع الطلبة والطالبات لتمكينهم من السعي وراء طموحاتهم والإسهام في تطوير الاقتصاد الإبداعي.

تأتي هذه المُبادرة تحت مظلّة برنامج شبكة شباب زين FUN، الذي يُقدّم لطلبة وطالبات المرحلة الجامعية فرص لا حصر لها لاكتساب الخبرات والمهارات عبر مجموعة واسعة من المُبادرات والبرامج التي تستمر طوال العام، لصقل مهاراتهم في العديد من المجالات التي تؤهّلهم لدخول سوق العمل في القطاع الخاص الكويتي، وتدفعهم للتميّز في مسيرتهم الوظيفية المُستقبلية.

وتُقدّم المُبادرة جلساتٍ حوارية ثرية مع نُخبة من المُبادرين وروّاد الأعمال الكويتيين من أصحاب الشركات الناشئة المحليّة الذين صنعوا نجاحات مُلهمة في عالم الأعمال، وتميّزوا في تحويل أحلامهم إلى مشاريع وعلامات تجارية بارزة تتنافس بقوة في السوق، حيث أتاحت هذه الخطوة للطلبة فرصة التفاعل مع المُبادرين والتواصل معهم عن قرب للتعرف على تجاربهم، وتُدير الحوارات د. أبرار أبل عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية.

وتستضيف المبادرة هذا العام كُل من بدر العقيلي، الشريك المؤسس لسلسة PICK ذات النجاح الكبير والمُتخصصة في الأغذية الصحية والطازجة، ورغد الزامل، وهي الرئيس التنفيذي لشركة Arzi القابضة العاملة في عدة قطاعات مميزة، والشريك المؤسس لمنصّة “مودّة” الإلكترونية للهدايا، والمؤسس لشركة Ocean Minded الهادفة لتوعية الأجيال الجديدة بأهمية حماية البيئة البحرية.

مسؤولو زين والنادي يُكرّمون بدر العقيلي على مشاركته

بالإضافة إلى مريم دشتي وعبدالله أبوقاسم من معهد Lose & Gain الصحي الذي يهدف لتقديم الرعاية الرياضية الشاملة والأنشطة الصحية الثقافية والمجتمعية، وفهد أبو الحسن، صانع لعبة “مخمخ” الإلكترونية الشهيرة التي تُقدّم تجربة ترفيهية اجتماعية مُميزة.

ويأتي الموسم الجديد من هذه المبادرة بعد النجاح المتميز الذي حققه الموسم الأول، والذي استضاف أسماء بارزة في عالم الأعمال محلياً، مثل محمد الحجرف مؤسس منصة “فرضتك” للمواد والمنتجات الغذائية الطازجة، وعبدالرحمن الخليفي الرئيس التنفيذي لشركة Diet Station لاشتراكات الوجبات الصحية.

هذا بالإضافة إلى لجين الوزان الرئيس التنفيذي للعمليات وجنان الوزان مدير الإبداع في شركة الوزان التعليمية، التي تدير عدداً من المؤسسات الأكاديمية والتعليمية ذات المستوى العالمي، ومحمد الضبيب الرئيس التنفيذي لشركة Seazen Group الرائدة في قطاع الضيافة والتي تدير عدداً من المطاعم الشهيرة في البلاد.

وأتت هذه المبادرة تحت مظلّة برنامج شبكة شباب زين FUN، وهو أحد أبرز المشاريع المُستدامة التي تقوم زين بتطويرها وتنميتها منذ نسختها الأولى في العام 2008، والذي قدّم لمئات الطلبة والطالبات فرصة الاستفادة من خبرة العمل الفعلية داخل زين عبر نظام عمل جزئي مع مكافأة تشجيعية شهرية، بالإضافة إلى العديد من البرامج والمبادرات لصقل مهارات المنتسبين في العديد من المجالات طوال العام.

حضور مميز من الطلبة والطالبات