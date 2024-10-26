الشؤون: افتتاح “المكشات 3” مطلع نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم السبت أن الافتتاح الرسمي لمشروع (المكشات 3) سيكون مطلع نوفمبر المقبل ويأتي ضمن استراتيجية لجنة المشروعات التعاونية الوطنية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لزوار.

وقال وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي في بيان صحفي إن المشروع يتضمن العديد من الإضافات والتحسينات مقارنة بالإصدارات السابقة حيث تم زيادة عدد المطاعم والكافيهات ليصل إلى أكثر من 30 إلى جانب توسعة المقهى الشعبي وزيادة عدد المرافق العامة لتلبية احتياجات الزوار.

وأفاد العجمي أن المشروع يضم 60 استراحة مخصصة للعائلات اضافة إلى تنظيم حفلات ترفيهية خلال العطل الرسمية بما يضمن تجربة ترفيهية ممتعة لجميع الفئات مشيرا الى وضع شاشات كبيرة ضمن مساحة مخصصة تمكن الزوار من مشاهدة (فعاليات ومباريات كأس الخليج) وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة لرواد المكشات.

وأضاف أن المشروع يوفر منطقة ألعاب خاصة بالأطفال وحديقة حيوانات مصغرة حتى يتمكن الأطفال والعائلات من التقاط الصور التذكارية ضمن بيئة آمنة وممتعة موضحا أن الدخول مجاني للأطفال حتى سن الرابعة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة فيما ستكون رسوم الدخول رمزية وفي متناول جميع شرائح المجتمع.

وذكر أن أوقات العمل خلال أيام الأسبوع ستكون من الساعة 3 عصرا حتى 11 مساء بينما في عطلة نهاية الأسبوع ستكون الفعاليات ممتدة حتى منتصف الليل مبينا أن الحجز سيكون إلكترونيا عن طريق موقع المكشات الذي سينطلق قريبا وابلكيشن (EVENTAT) تسهيلا على الزوار. وأكد أن هذا المشروع يعكس رؤية الوزارة في تقديم خدمات مبتكرة تناسب مختلف فئات المجتمع معربا عن شكره وتقديره لوزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة على دعمها المستمر للمشاريع الوطنية وحرصها الدائم على تطوير الخدمات الاجتماعية.