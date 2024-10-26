الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

الأمين العام لمجلس التعاون يدين الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران

26 أكتوبر، 2024
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت عن إدانته واستنكاره الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال البديوي في بيان إن “هذا الاستهداف يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية مؤكدا موقف مجلس التعاون الرافض لهذه العمليات العسكرية”.

ودعا إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس لتفادي عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه خفض التصعيد.

المصدر
وكالات
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26 أكتوبر، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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