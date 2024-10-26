ذا غيت مول يختتم مهرجانه الخامس 2024

اختتم مجمع “ذا غيت مول”، الذي يُدار من قِبَل شركة مدن الأهلية العقارية، نسخته الخامسة من مهرجان الصيف للتسوق لعام 2024 بحفل تسليم جوائز السيارات للفائزين في السحوبات الشهرية. شهد الحفل حضور السيد المهندس غازي العصيمي، مدير عام شركة مدن الأهلية العقارية، الذي قام بتسليم الجوائز للفائزين.

المهرجان الذي انطلق في 25 أبريل واستمر حتى 30 سبتمبر، تميّز بجوائز يومية متميزة من أشهر العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى جوائز شهرية مثل رحلة إلى لندن مع إقامة لشخصين لمدة أسبوع في فندق “Churchill” الفاخر، والفوز بسيارات لاندكروزر موديل 2024.

مدير العمليات مجموعة الشايع باسل البرباري

وخلال الحفل، تم تسليم مفاتيح السيارات للفائزين الخمسة وهم: السيدة صباح فيض كوثر، السيدة نوال حسين العنزي، السيدة نوال خالد الهاجري، السيدة أبرار بدر الشايجي واخيراً السيد محمد سلطان العجمي. حيث كانت الفواتير الفائزة متنوعة من مختلف العلامات التجارية في مجمع ذا غيت على سبيل المثال لا الحصر مجموعة الشايع، مجموعة ازاديا، مجموعة مطاعم جاسترونوميكا (برغر بوتيك)، محل عبد الصمد القرشي إضافة الى محل كريولان لمستحضرات التجميل.

كما قال نظام ماضي، مدير العمليات لمجموعة أزاديا، إن مهرجان التسوق في مجمع ذا غيت أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الزوار والمبيعات، مدعوماً بحملات ترويجية فعّالة. وأضاف أن مثل هذه الفعاليات لا تعزز المبيعات فقط، بل تبني علاقات أقوى مع العملاء من خلال تقديم تجربة تسوق ممتعة، مما يعزز ولاءهم للعلامة التجارية. كما أشاد مسؤول المشتريات في شركة دار السبائك السيد محمد منير بدور المهرجان في تعزيز حركة التسوق وزيادة المبيعات، مؤكداً على النجاح الكبير الذي حققه هذا الحدث.

مدير عام شركة مدن الأهلية العقارية م. غازي العصيم

وفي هذه المناسبة، صرح باسل البرباري، مدير العمليات – ادارة العمليات المركزية في مجموعة الشايع: “تتمتع مجموعة الشايع بعلاقة طويلة الأمد مع ذا غيت مول منذ عام 2014، ونحن فخورون اليوم بتشغيل 15 علامة تجارية متنوعة داخل المجمع.” وأضاف: “يمثل مهرجان ذا غيت مول تتويجًا لتعاوننا المثمر مع إدارة المجمع، والذي يهدف إلى تحسين تجربة الزبائن وتعزيز زياراتهم المتكررة من خلال تقديم تجربة تسوق متكاملة تشمل عروضًا حصرية وأنشطة تفاعلية تلبي اهتمامات جميع أفراد العائلة، وتعرض لهم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم التسوق.”

في ختام الحفل، عبّر السيد المهندس غازي العصيمي عن شكره لجميع الحضور، مشيراً إلى أن المهرجان حقق نجاحاً باهراً بفضل ثقة العملاء ومشاركتهم الفعّالة. ودعا الجميع إلى ترقب المزيد من المفاجآت في النسخة القادمة من مهرجان ذا غيت مول في عام 2025.