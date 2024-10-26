العلم القطري

قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الاحتلال لإيران

26 أكتوبر، 2024
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أعربت قطر اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي لإيران معتبرة هذا العمل انتهاكا صارخا لسيادة إيران وخرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن قلق قطر البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد وتحث جميع الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة دعوة قطر للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وإنهاء معاناة شعوب المنطقة لاسيما في غزة ولبنان.

وكانت إيران أكدت في وقت سابق اليوم أن هجوما للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع و”تسبب في أضرار محدودة”.

المصدر
وكالات
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26 أكتوبر، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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