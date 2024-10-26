رئيس الأركان يتفقد عددا من المعسكرات شمال البلاد

رئيس الأركان يتفقد عددا من المعسكرات شمال البلاد

قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين بجولة تفقدية اليوم السبت شملت عددا من المعسكرات والمواقع العسكرية شمال البلاد.

وقالت رئاسة الأركان العامة في بيان صحفي إن الفريق المزين استمع خلال جولته التفقدية إلى إيجاز من أمار الأطقم والخفارات المناوبة عن بيان طبيعة الواجبات المناطة وآلية سير العمل والجاهزية.

وعبر الفريق المزين في ختام جولته عن تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبو الجيش الكويتي وسعيهم الدائم للمحافظة على جاهزيتهم واستعدادهم في سبيل حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها.