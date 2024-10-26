وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة المنقف

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت تنفيذ حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة المنقف قامت بها القطاعات الميدانية المعنية التابعة لها ممثلة في (الأمن الخاص) و(الأمن العام) و(المرور والعمليات).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحملة أسفرت عن تحرير 2559 مخالفة مرورية وضبط 11 مركبة مطلوبة قضائيا و9 أشخاص صادر بحقهم تغيب و8 بحالة غير طبيعية إضافة إلى 7 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة والعمل وحجز 6 دراجات مخالفة كما تم ضبط 4 أشخاص صادر بحقهم أوامر إلقاء قبض وشخص بحوزته مواد مخدرة.

وأكدت استمرار الحملات الأمنية والمرورية على أنحاء البلاد كافة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ والمقيمين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه بهم وكل خارج عن القانون.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى دعم الجهود الأمنية بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية مشددة على ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم.

وذكرت أن الحملة تمت بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله الملا والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حمد المنيفي ومدير الادارة العامة للمرور اللواء جمال الفودري وعدد من القيادات الأمنية.