بنك الخليج يبرم شراكة استراتيجية مع شركة NCR ATLEOS العالمية

ضمن استراتيجيته لعام 2025، وفي إطار خططه للتحول الرقمي، عقد بنك الخليج اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة NCR ATLEOS المصرفية، لطرح الخدمة المصرفية الذاتية على أجهزة الصراف الآلي (ATM) والتفاعلية (ITM) ، لتمكين العملاء من إجراء معظم المعاملات التي تقوم بها الفروع مع منحهم تجربة شخصية تفاعلية أكثر من رائعة.

وتقضي تلك الشراكة بتحويل شبكة بنك الخليج، والتي تعد من الأكبر محلياً، بعدد يتجاوز 300 جهاز تنتشر في مختلف مناطق الكويت، ليتم إدارتها ذاتياً من قبل البنك، من خلال استخدام مفتاح التحكم على أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الخليج عبر برنامجي CX Banking وNCR ATLEOS ATM Marketing solutions من شركة NCR ATLEOS.

وتتيح شركة NCR ATLEOS لمستخدمي أجهزة الصراف الآلي لبنك الخليج حزمة من الخدمات الرقمية على مدار اليوم، والتي من شأنها تسهيل حصول العملاء على الخدمات المصرفية وتوفير الوقت، ومنها تحديث بيانات البطاقة المدنية ،سداد الفواتير، إيداع الشيكات الخاصة بالبنك ، تغيير الرقم السري وتفعيل بطاقة السحب الآلي ، التحويلات ضمن حسابات بنك الخليج وإلى بنوك أخرى محلياً ودولياً ، سداد المبالغ المستحقة على البطاقات الائتمانية، فضلاً عن قبول بعض العمليات باستخدام بطاقات صادرة عن بنوك أخرى، مثل السحب نقدي والاستعلام عن الرصيد وتغيير الرقم السري.

وكذلك تسمح NCR ATLEOS ATM Marketing solutions للبنك بالإعلان على نطاق واسع، والتسويق المستهدف، وإضفاء الطابع الشخصي على أجهزة الخدمات الذاتية، ما يوفر إمكانيات واسعة في تحديد شرائح المستخدمين ومخاطبتهم من خلال إعلانات ترويجية عبر شاشات أجهزة ATM وITM، توفر لهم الخدمات والحلول التي يحتاجون إليها.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية (بالوكالة )، في بنك الخليج السيد/ بدر العلي: ” سعداء بالتعاون مع شركة NCR ATLEOS المصرفية في طرح الخدمة المصرفية الذاتية على أجهزة الصراف الآلي “التفاعلية” و”العادية” لبنك الخليج بشكل تدريجي إلى نهاية العام الجاري، بالاستعانة بتكنولوجيا هي الأحدث مصرفياً “.

وأشار العلي إلى أن هذا المشروع يستهدف تزويد العملاء بتجربة مصرفية الكترونية، آمنة ومريحة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، من خلال استخدام أجهزة الصراف الآلي العادية والتفاعلية، عبر توفير حزمة واسعة من الخدمات، التي يمكنهم إنجازها بأي وقت، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وذكر أن عمليات تطوير الخدمات المصرفية في البنك شهدت نقلة نوعية وطفرات غير مسبوقة، في إطار خطة التحول الرقمي التي تتواصل بنجاح كبير، في إطار مساعي بنك الخليج لترسيخ مكانته كبنك للمستقبل وتوفير أحدث الخدمات لعملائه، والتي تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية 2025.

وأكد أن بنك الخليج بات يتمتع ببنية تحتية تكنولوجية قوية، تُعد من الأحدث والأفضل على مستوى القطاع المصرفي، ما جعله من أكثر البنوك جهوزية لتلبية الاحتياجات المصرفية وتوفير خدمات رقمية متطورة.

وبين أن بنك الخليج حريص على توفير خدماته المصرفية للعملاء على مدار 24 ساعة، بمختلف الطرق والوسائل، من خلال الموقع الالكتروني، وتطبيق الخليج على الهواتف الذكية، ومركز الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب الفروع المنتشرة في مختلف المناطق.

من جانبه، قال حسام زاهدة، نائب الرئيس الإقليمي، الشرق الأوسط ، في شركة NCR ATLEOS المصرفية :” نفتخر بالتعاون مع بنك الخليج -أحد البنوك الرائدة في الكويت- في تقديم أحدث تكنولوجيا لإدارة وتشغيل أجهزة الصراف الآلي والصراف الآلي التفاعلي ، من خلال تقنيات وخبرات شركة NCR ATLEOS، التي من شأنها توفير حلول وخدمات رقمية تتم بالسرعة والسهولة في الاستخدام” .

وأضاف زاهدة: “حريصون من خلال شراكتنا الإستراتيجية على دعم تطلعات بنك الخليج ليكون بنك المستقبل، بما تمتلكه الشركة من الجيل القادم لبرامج أجهزة الصراف الآلي الرقمية، والتي توفر الخدمات التي يتوقعها العملاء مع تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك.

تتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.

ويلتزم «الخليج» بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والاقتصادي والبيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها إستراتيجياً، بما يعود بالنفع عليه بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام، كما يدعم رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.