وزارة الخارجية الإماراتية: الإمارات تدين بشدة “الاستهداف العسكري” الذي تعرضت له إيران

وزارة الخارجية الإماراتية: الإمارات تدين بشدة “الاستهداف العسكري” الذي تعرضت له إيران

دانت الإمارات بشدة اليوم السبت “الاستهداف العسكري” الذي تعرضت له إيران معربة عن القلق العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزارة الخارجية الاماراتية تأكيدها في بيان أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.

وجددت الوزارة تأكيد إيمان الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وأضافت أن الإمارات تشدد على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدا عن لغة المواجهة والتصعيد.

وكانت إيران أكدت في وقت سابق اليوم أن هجوما للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع و”تسبب في أضرار محدودة”.