صورة أرشيفية

السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران

26 أكتوبر، 2024
0 41 أقل من دقيقة

أعربت السعودية اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران واصفة إياه بأنه “يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المملكة تؤكد موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وحثت المملكة كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.

ودعت المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.

وكانت إيران أكدت في وقت سابق اليوم أن هجوما للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع و”تسبب في أضرار محدودة”.

المصدر
وكالات
الوسوم
26 أكتوبر، 2024
0 41 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

العراق يحذر من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي إزاء هجمات الاحتلال على إيران

26 أكتوبر، 2024

الاحتلال يوجه إنذارا جديدا بإخلاء أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية

25 أكتوبر، 2024

الاحتلال يشنّ غارة على معبر حدودي بين لبنان وسوريا

25 أكتوبر، 2024

قوة يونيفيل تقول إن الوضع الأمني بجنوب لبنان يشكل “تحديا بالغ الصعوبة” لعناصرها

25 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى