السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران

السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران

أعربت السعودية اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران واصفة إياه بأنه “يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المملكة تؤكد موقفها الثابت في رفضها لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وحثت المملكة كافة الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد محذرة من عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.

ودعت المملكة المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه خفض التصعيد وإنهاء الصراعات في المنطقة.

وكانت إيران أكدت في وقت سابق اليوم أن هجوما للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مواقع و”تسبب في أضرار محدودة”.