بنك بوبيان يحصل على الاعتماد المهني لأكاديمية الخدمات المصرفية الشخصية من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل “LIBF” بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية

أعلن بنك بوبيان حصوله على الاعتماد المهني لـــ Boubyan Consumer Banking Academy من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل “London Institute of Banking & Finance”، وهي الشهادة الخاصة ببرنامجه التدريبي للمعينين الجدد في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، ليكون بذلك أول مؤسسة مصرفية تحصل على هذا الاعتماد المهني على مستوى الكويت.

ويأتي حصول بنك بوبيان على هذا الاعتماد المهني في إطار التعاون الإستراتيجي مع معهد الدراسات المصرفية، والذي يتم بموجبه تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية تحت مظلة أكاديميات معتمدة لدعم التطور الوظيفي لكوادره البشرية، خاصة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية مع ضمان مواءمة العمل في مختلف الإدارات والوظائف إلى جانب توحيد المهارات المعرفية في البنك.

وبهذه المناسبة أكد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحمّاد “إن حصولنا على الاعتماد المهني من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل، وبالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، يؤكد تميز منظومة بوبيان التدريبية والتي تم تصميمها وفق معايير دولية تضمن صقل مهارات موظفينا وتزويدهم بالأدوات المعرفية التي يحتاجون إليها وإعدادهم للنجاح المستقبلي كل في تخصصه”.

وأضاف أن “أكاديمية بوبيان للخدمات المصرفية الشخصية ” تعد خطوة محورية في تعزيز وتوحيد وقياس مستوي المعرفة للموظفين الجدد في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، وتأهيلهم بالمهارات المهنية اللازمة لرفع مستوى كفاءاتهم في العمل المصرفي، موضحاً أن البرنامج تم تطويره ليكون جزءًا رئيسيًا من خارطة بوبيان التدريبية، حيث تم تحديث المحتوى التدريبي بشكل شامل ليتماشى مع المعايير الدولية، ويتوافق مع المتطلبات الوظيفية لتلبية احتياجات العمل المصرفي المتجددة وتزويد المتدربين بالمهارات المعرفية.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يتضمن مجموعة من الدورات المتخصصة التي اشتملت علي مقدمة عن الإطار العام لعمل البنوك، والمنتجات المصرفية الإسلامية، وكيفية مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وايضاً أساسيات أمن المعلومات وحماية البيانات، ومهارات خدمة العملاء، بالاضافة الي تعليمات بنك الكويت المركزى بشأن حماية بيانات العملاء والسرية المصرفية، كما اشتمل البرنامج على مقدمة في الذكاء الاصطناعي AI وكيفية استخدام تطبيقاته المتعددة، بالإضافة إلى فنون البيع والتسويق، ومهارات الذكاء العاطفي، والتفكير التحليلي، وحل المشكلات بطريقة احترافية.

وأشار الحماد إلى أن برنامج ” أكاديمية بوبيان للخدمات المصرفية الشخصية “، من شأنه أن يُعزز معرفة موظفي بوبيان المنضمين حديثاً إلى قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، وتشمل ادارة الفروع المصرفية، وادارة خدمة العملاء الهاتفية، وادارة المبيعات المباشرة، بالإضافة إلى ضمان تأهيلهم بالمهارات المهنية المطلوبة لرفع مستوى المعرفة لديهم ، وقد تم تطوير المحتوى بصورة كبيرة وتحديد عدد الساعات التدريبية والاختبارات المطلوبة لكل مادة تعليمية ومتطلبات التخرج من الاكاديمية لتتماشى مع أحدث توجهات واحتياجات العمل المصرفي وزيادة معرفة المتدربين بمستقبل الصناعة المصرفية عموماً.

من جانبها أعربت مدير عام معهد الدراسات المصرفية رنا النيباري، عن تقديرها لهذا التعاون الاستراتيجي الذي يمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير الكوادر البشرية ببنك بوبيان، حيث سيحصل الموظفون الجدد على فرصة فريدة للحصول على تأهيل عالي المستوى وشهادة معتمدة مهنياً، مما يمهد الطريق لهم إلى مستقبل واعد في القطاع المصرفي.

أهمية التدريب والتطوير

في سياق متصل قال عبدالوهاب الخبيزي، مساعد مدير – إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان، أن عملية التدريب والتطوير تمثل ركيزة أساسية من ركائز العمل في بنك بوبيان من خلال توفير نموذج تدريبي متكامل من الأكاديميات والبرامج التدريبية المختلفة والشهادات العالمية المعتمدة لينعكس إيجابياً على مستوى الأداء الوظيفي ويؤدي بدوره إلى رفع مستوى الخدمة المُقدمة لعملاء بوبيان.