الاحتلال يوجه إنذارا جديدا بإخلاء أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية

أنذر الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة سكان اثنين من أحياء ضاحية بيروت الجنوبية بإخلاء فوري للمباني التي يقيمون فيها قبل أن يشن ضربات جديدة على ما يعتبر أنها أهداف تابعة لحزب الله.

وفي رسالة بالعربية نشرها على منصة “إكس” قال المتحدث باسم جيش الاحتلال “الى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة حارة حريك. تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.