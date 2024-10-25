الاحتلال يشنّ غارة على معبر حدودي بين لبنان وسوريا

شن الاحتلال الإسرائيلي الجمعة غارة جوية على معبر حدودي بين لبنان وسوريا، مشيرا الى أنه استهدف “بنى تحتية عسكرية” لحزب الله، بعد إعلان مسؤول لبناني أن المعبر خرج عن الخدمة.

وأفاد الاحتلال في بيان “شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله” في معبر جوسيه الحدودي، المعروف باسم القاع من الجانب اللبناني، في منطقة البقاع (شرق).

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن استهداف الاحتلال لمعبر حدودي لبناني مع سوريا يهدد طريقا رئيسيا للأشخاص الذين يريدون الفرار من الحرب الدائرة في لبنان.

وقالت رولا أمين المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحافية في جنيف إن “هذا يعيق ويهدد حقا شريان حياة رئيسيا يستخدمه الناس للهروب من النزاع في لبنان والعبور إلى سوريا”.