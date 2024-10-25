قوة يونيفيل تقول إن الوضع الأمني بجنوب لبنان يشكل “تحديا بالغ الصعوبة” لعناصرها

قالت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجمعة إن الوضع الأمني في جنوب لبنان على وقع التصعيد بين حزب الله والاحتلال يشكل “تحديا بالغ الصعوبة” لعناصرها الذين يجدون أنفسهم تحت مرمى النيران.

وعدّدت القوة في بيان ثلاثة حوادث تعرضت فيها فرقها وأحد مواقعها الأربعاء لنيران أو قذائف مجهولة المصدر، تزامنا مع إشارتها في بيان آخر الى إطلاق جنود الاحتلال النار الخميس على موقع مراقبة تابع لهم في بلدة الظهيرة الحدودية.