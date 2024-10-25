سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 35 سنتا ليبلغ 75.54 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 35 سنتا ليبلغ 54ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 19ر75 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا لتبلغ عند التسوية 38ر74 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالمقدار ذاته لتبلغ 19ر70 دولار.

إلى ذلك ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول أن مخزونات الخام هناك ارتفعت 5ر5 مليون برميل إلى 426 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر الجاري في وقت انخفضت مخزونات النفط الخام في مركزالتسليم في (كاشينغ) بولاية أوكلاهوما بنحو 346 ألف برميل.

وبينت الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت بنحو 1ر1 مليون برميل في الأسبوع ذاته إلى 8ر113 مليون برميل.