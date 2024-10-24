المحكمة الجنائية الدولية تأسف لعدم تعاون منغوليا في توقيف بوتين وتسليمه

المحكمة الجنائية الدولية تأسف لعدم تعاون منغوليا في توقيف بوتين وتسليمه

اسفت المحكمة الجنائية الدولية الخميس لعدم قيام منغوليا، الدولة العضو فيها، بتوقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لهذا البلد في أيلول/سبتمبر.

وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان إنها “خلصت الى أن منغوليا، بعدم توقيفها بوتين فيما كان موجودا على أراضيها وعدم تسليمه للمحكمة، لم تتجاوب مع طلب التعاون من جانب المحكمة في هذا الصدد”.

وبوتين مستهدف بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية وقائع مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.