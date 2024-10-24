الدوري الإسباني: الاصابة تحرم رودريغو من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

أعلن نادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس أن مهاجمه البرازيلي رودريغو سيغيب عن مباراة “الكلاسيكو” أمام الغريم التقليدي برشلونة السبت المقبل على ملعب “سانتياغو برنابيو” في مدريد بسبب إصابة تعرض لها الثلاثاء أمام وروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحوم الشك أيضا حول مشاركة حارس المرمى العملاق البلجيكي تيبو كورتوا الذي أصيب في المباراة النادي الملكي بطل المسابقتين المحلية والقارية أمام وضيفه بوروسيا دورتموند (5-2).

وقال النادي في بيان إن الفحوصات الطبية التي أجريت لرودريغو كشفت عن “إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى”.

وقدرت وسائل الإعلام الإسبانية مدة غيابه بثلاثة أسابيع.

ومن المرجح أن يعوض الدولي الأوكراني أندري لونين العملاق البلجيكي كورتوا الذي يعاني من إصابة في المحالب.

ويتصدر برشلونة الليغا بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد.