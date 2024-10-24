الحرس الوطني الكويتي يشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري بإيطاليا

شاركت دولة الكويت ممثلة بوكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي على رأس وفد الحرس في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP) في نسخته الـ30 المنعقد في جمهورية إيطاليا الصديقة.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي اليوم الخميس إن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رحب على هامش المؤتمر بالفريق الرفاعي الذي نقل إليه تحيات القيادة السياسية ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وأشاد الفريق الرفاعي وفق البيان بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين وبدور إيطاليا في استضافة المؤتمر والدعم المقدم للمنظومة الأمنية خلال فترة رئاستها للاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP).

وأوضح أن الحرس الوطني يمثل دولة الكويت في المؤتمر بعد إنضمامها إليه قبل خمس سنوات لافتا إلى استضافة الكويت بنجاح مؤتمر القوى البشرية للاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP) في ديسمبر العام الماضي بمشاركة وفود 14 دولة وقد حظي بإشادة الأعضاء في المؤتمر الحالي.

وقال وكيل الحرس الوطني إن المؤتمر الحالي شهد تسليم الرئاسة من إيطاليا إلى فرنسا مشيرا إلى أن الدورة المقبلة ستركز على مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي وقضايا الهجرة غير المنظمة وتحديات البيئة.

وأعرب الفريق الرفاعي عن الشكر الجزيل “إلى القائمين على تنظيم المؤتمر وإلى وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بسفارة دولة الكويت في روما على جهودها في ترتيب مشاركة الحرس الوطني بالمؤتمر”.