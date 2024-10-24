الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يخطط لإفراغ قطاع غزة من سكانه

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إن الاحتلال يخطط “لإفراغ” قطاع غزة من سكانه، خاصة مناطقه الشمالية، مؤكدا ضرورة “وقف العدوان” المستمر منذ أكثر من عام.

وقال عباس في كلمة أمام قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية “مر عام كامل على أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 1948، وهي الحرب التي تُرتكب فيها جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في قطاع غزة، توطئة لإفراغه من سكانه، وخاصة الآن في شمال قطاع غزة حيث تلجأ قوات الاحتلال إلى تجويع السكان هناك”.