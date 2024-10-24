الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس

الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يخطط لإفراغ قطاع غزة من سكانه

24 أكتوبر، 2024
0 44 أقل من دقيقة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إن الاحتلال يخطط “لإفراغ” قطاع غزة من سكانه، خاصة مناطقه الشمالية، مؤكدا ضرورة “وقف العدوان” المستمر منذ أكثر من عام.

وقال عباس في كلمة أمام قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية “مر عام كامل على أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 1948، وهي الحرب التي تُرتكب فيها جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في قطاع غزة، توطئة لإفراغه من سكانه، وخاصة الآن في شمال قطاع غزة حيث تلجأ قوات الاحتلال إلى تجويع السكان هناك”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
24 أكتوبر، 2024
0 44 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بلينكن يصل إلى الدوحة ضمن جولة إقليمية تهدف لوقف الحرب في غزة

24 أكتوبر، 2024

الاحتلال يصدر إنذارات جديدة بإخلاء مناطق في جنوب بيروت

24 أكتوبر، 2024

الأمم المتحدة: الحرب في لبنان قد تخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9.2% في 2024

23 أكتوبر، 2024

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات في غزة ولبنان

23 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى