بنك الخليج ينظم ندوة لموظفاته بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي

ضمن جهوده المتواصلة لدعم وتمكين المرأة، وتزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظم بنك الخليج ندوة بعنوان “خلي صحتج دوم أولويتج”، وذلك بالتعاون مع مستشفى رويال حياة، وبمشاركة نخبة من أشهر الأطباء وأخصائي التغذية.

وكان البنك قد طرح عروضاً وخصومات حصرية لعميلات البنك تصل إلى 50% لدى العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والرياضية وذلك بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي خلال أكتوبر الجاري.

ويحرص بنك الخليج بشكل سنوي على المشاركة الفاعلة بمجموعة من المبادرات والفعاليات التوعوية لزيادة الوعي الصحي بالمرض، وتشجيع النساء على الفحص الدوري لتسهيل الاكتشاف المبكر للمرض.

وتعد الفعاليات والندوات التي ينظمها البنك بمثابة دعوة لموظفاته وعميلاته بأهمية الكشف المبكر، والعمل على تشجيع نساء أخريات على إجراء الفحص المبكر وحماية المجتمع من أخطار هذا المرض.

ويضع بنك الخليج الجانب الصحي لموظفيه في مقدمة أولوياته، الرامية إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، من خلال برامج متواصلة للمسؤولية الاجتماعية، تشمل المجتمع والاقتصاد والبيئة.

يذكر أن هو شهر أكتوبر سنوياً يشهد حملات واسعة على مستوى العالم للتوعية بسرطان الثدي، إذ يعد هذا المرض أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم، في حين ان الاكتشاف المبكر له دور أساسي في الشفاء السريع من المرض.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.