بلدية الكويت: خطة عمل متعددة المراحل لنجاح موسم التخييم 2024-2025

ذكرت بلدية الكويت اليوم الخميس أنها وضعت خطة عمل متعددة المراحل لضمان نجاح عمل موسم التخييم 2024-2025 الذي سيبدأ منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وقال رئيس قسم الإشغالات في بلدية محافظة الجهراء مشاري الحسيني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلدية حريصة على نجاح موسم التخييم الربيعي لضمان راحة وسلامة مرتادي البر.

وأوضح الحسيني أن المرحلة الأولى من خطة العمل بدأت هذا الأسبوع وتستمر حتى بدء موسم التخييم في 15 نوفمبر المقبل وسيتم من خلالها العمل على تنظيف وإزالة المعوقات في الأماكن التي سيتم توزيع الأراضي المخصصة للتخييم فيها.

وأضاف أن المرحلة الثانية سيتم العمل فيها بعد بدء موسم التخييم الربيعي وتستمر حتى منتصف مارس المقبل وستقوم فيها مختلف فرق البلدية بتنظيف الحاويات التي وزعتها البلدية في مناطق التخييم إضافة إلى الرقابة على نظافة البر والتزام رواده.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة سيتم البدء فيها بعد انتهاء الموسم الربيعي في مارس المقبل وستعمل البلدية خلالها على التأكد من إزالة المخيمات الربيعية وتنظيف البر والتأكد من عدم مخالفة رواد البر إجراءات البلدية.

وشدد الحسيني على أهمية زيادة الوعي البيئي لدى رواد البر للمحافظة على البيئة البرية من خلال محاربة ظاهرة قطع الأشجار أو تجريف التربة أو إلقاء مخلفات الشواء.

وكانت البلدية اعتمدت أمس الأربعاء 18 موقعا لإقامة المخيمات الربيعية للموسم الجديد حيث حددت لجنة دراسة وتحديث مواقع التخييم 10 مواقع في محافظة الجهراء مقابل 8 في محافظة الأحمدي.