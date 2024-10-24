وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

بلينكن يصل إلى الدوحة ضمن جولة إقليمية تهدف لوقف الحرب في غزة

24 أكتوبر، 2024
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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الدوحة الخميس لإجراء محادثات مع قطر، الوسيط الرئيسي مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إطار مساع دبلوماسية تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة والحؤول دون مزيد من التصعيد في المنطقة.

وتأتي زيارة بلينكن إلى الدولة الخليجية التي تستضيف المكتب السياسي لحماس، بعد إجرائه محادثات في الأراضي المحتلة والسعودية خلال رحلته الحادية عشرة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة بين الحركة والاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر
أ ف ب
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24 أكتوبر، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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