دوري أبطال أوروبا: برشلونة يرد اعتباره من بايرن وليفربول يواصل بدايته القوية

دوري أبطال أوروبا: برشلونة يرد اعتباره من بايرن وليفربول يواصل بدايته القوية

الحق برشلونة الإسباني خسارة قاسية ببايرن ميونيخ الالماني 4-1 هي الثانية تواليا للفريق البافاري بينها ثلاثية للبرازيلي رافينيا الاربعاء في برشلونة في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، في حين تابع ليفربول بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت بدايته القوية في جميع المسابقات بالعودة من ارض لايبزيغ الالماني بالفوز 1-0.

ورفع برشلونة رصيده الى 6 نقاط في حين تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 3 نقاط بعد خسارة في الجولة الماضية امام استون فيلا الانكليزي 0-1.

واكد برشلونة بقيادة مدريه الالماني هانزي فليك (مدرب بايرن سابقا) بانه قادم بقوة هذا الموسم من خلال عروض هجومية رائعة حيث يتصدر ايضا الدوري الاسباني ويستعد لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقبين القاري والمحلي السبت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

ورد برشلونة اعتباره في مواجهة الفريق البافاري الذي الحق به هزيمة تاريخية 8-2 بقيادة مدربه فليك انذاك في ربع النهائي وتحديدا في 14 آب/أغسطس 2020 في طريقه الى اللقب، كما تغلب عليه ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 3-0 قبل موسمين.

وجمعت المباراة بين فريقين يتمتعان بأقوى هجوم في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى، حيث سجل برشلونة قبلها، 39 هدفا بينها 33 في الدوري المحلي، في حين سجل بايرن ميونيخ 37 هدفا بينها 24 في البوندسليغا في 8 مباريات، و4 في كأس المانيا، و9 في دوري الابطال.

ويقود الفريقين هدافان من الطراز الرفيع هما الانكليزي هاري كاين (13 هدفا و4 تمريرات حاسمة) من بايرن، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن السابق (14 هدفا وتمريرتان حاسمتان).

لم تمض 58 ثانية حتى تمكن برشلونة من افتتاح التسجيل عندما فشل يوزوا كيميش في قطع احد الكرات الامامية فانفرد رافينيا بالحارس مانويل نوير وراوغه قبل ان يسجل في المرمى الخالي.

وكاد كاين يدرك التعادل عندما انفرد بالحارس بينيا لكن الاخير خرج بسرعة من مرماه وتصدى ببراعة للمهاجم الانكليزي مبعدا الخطر (7).

وظن بايرن ميونيخ انه ادرك التعادل بهدف من رأسية لكاين اثر تمريرة عرضية متقنة من توماس مولر لكنه الغي بداعي التسلل (10).

لكن كاين نجح في محاولته الثالثة مستغلا تمريرة عرضية من سيرج غنابري فسددها “على الطاير” داخل الشباك (18).

على الرغم من هدف التعادل، نجح برشلونة في تسيد اللعب بفضل الفنيات العالية التي يتمتع بها لاعبوه لا سيما لامين جمال وبيدري ونجح في التقدم مجددا عبر ليفاندوفسكي هداف بايرن السابق عندما تلقى كرة من فيرمين لوبيس وتابعها في المرمى الخالي بعد خروج نوير (36).

وفي الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول عزز رافينيا تقدم فريقه عندما تلقى كرة امامية طويلة فسيطر عليها وسار بها قبل ان يسددها من مشارف المنطقة رغم تدخل المدافع الفرنسي دايو اوباميكانو بعيدا عن مرمى نوير.

وفي الشوط الثاني استغل برشلونة هجمة مرتدة سريعة وتمريرة متقنة من جمال باتجاه رافينيا الذي كسر مصيدة التسلل وسدد بيسراه زاحفة (56) مسجلا الهدف الرابع لفريقه.

3 من 3 لليفربول

وواصل ليفربول بدايته القوية بتحقيقه الفوز الثالث تواليا وكان على حساب مضيفه لايبزيغ 1-0.

ولحق ليفربول بمواطنه أستون فيلا الذي حقق بدوره العلامة الكاملة عندما تغلب على ضيفه بولونيا الايطالي 2-0 الثلاثاء في افتتاح الجولة الثالثة.

وسجل الأوروغوياني داروين نونييس الهدف الوحيد في الدقيقة 27.

وهو الفوز الثالث تواليا لليفربول بعد الاولين على الفريقين الايطاليين ميلان (3-1 في ميلانو) وبولونيا (2-0 في ليفربول).

وعموما، حقق ليفربول فوزه الحادي عشر في 12 مباراة في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي في افضل بداية لمدرب في تاريخ النادي، مقابل خسارة واحدة كانت امام نوتنغهام فوريست 0-1 على ارضه.

في المقابل، مني لايبزيغ بخسارة ثالثة تواليا بعد سقوطه امام مضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني (1-2) وضيفه يوفنتوس الإيطالي (2-3).

وسجل نونييس الهدف الوحيد عندما تابع كرة رأسية لصلاح وهي في طريقها الى الشباك من مسافة قريبة (27).

ليل بطيح بأتلتيكو بعد الريال

وقلب ليل الفرنسي الطاولة على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وتغلب عليه 3-1 على ملعب ميتروبوليتانو.

وأضاف ليل القطب الثاني للعاصمة الى قائمة ضحاياه بعدما تغلب على ريال مدريد حامل اللقب 1-0 في الجولة الثانية.

وكان أتلتيكو مدريد البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الارجنتيني خوليان الفاريس (8)، ورد ليل عبر البديلين البوسني إيدون جيغروفا (61) والكندي جوناثان ديفيد (74 و89).

وفي مباراة ثالثة، حرم فينورد الهولندي مضيفه بنفيكا البرتغالي من فوز ثالث تواليا عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف للياباني أياسي أويدا (12) وأنتوني ميلامبو (33 و90+2) مقابل هدف للدولي اتركي كريم أكتوركوغلو (66).

وانتزع إنتر ميلان الايطالي فوزا ثمينا من مضيفه يونغ بويز السويسري بهدف وحيد سجله الدولي الفرنسي ماركوس تورام (90+3).

وأهدر النمسوي ماركو أرناوتوفيتش ركلة جزاء لإنتر في الدقيقة 48.

وحقق مانشستر سيتي بطل القارة الموسم قبل الماضي فوزا سهلا على سبارتا براغ التشيكي بخماسية نظيفة بينها ثنائية لهدافه النروجي ارلينغ هالاند.

وسجل هالاند ثنائيته في الدقيقتين 58 و68 رافعا رصيده الى 44 هدفا في 42 مباراة في المسابقة القارية العريقة.

وتناوب على تسجيل الاهداف الثلاثة الاخرى كل من فيل فودن (3) وجون ستونز (64) والبرتغالي نونيش (88 من ركلة جزاء).

ولم يخسر سيتي اي مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.