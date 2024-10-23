ZainTECH تبرم اتفاقيات استراتيجية في “جيتكس” 2024

كشفت شركة ZainTECH المزود الإقليمي للحلول الرقمية المتكاملة لمجموعة زين أنها سجلت مشاركة متميزة للعام الثاني على التوالي في معرض جيتكس جلوبال في دبي 2024، بإبرامها عددا من الاتفاقيات والشراكات التكنولوجية التي تركز على الحلول المؤسسية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات التحول الرقمي ودفع مبادرات الاستدامة في قطاعات الأعمال في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكرت شركة ZainTECH العلامة التجارية الأشهر في الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني أنها تدفع بمبادراتها وبشراكاتها الاستراتيجية نحو خلق مستقبل رقمي مستدام في أسواق المنطقة، وذلك بدعمها بيئات الأعمال بالحلول الإبداعية، كشركة تقنية محفزة لتحويل قطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية بالخدمات المبتكرة والحلول المدارة.

واستقبل جناح شركة ZainTECH – الذي تم تصميمه بمواد معاد تدويرها مع هياكل مصممة لإعادة الاستخدام – مئات الزوار من العملاء والشركاء، وقد عكس هذا التصميم المبتكر لجناحها الميزات التنافسية التي تتمتع بها الشركة التي يمتد تواجدها الجغرافي إلى ثمانية أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدم قائمة شاملة لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات : خدمات السحابة ، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، خدمات البنية التحتية الحديثة، الطائرات بدون طيار، الروبوتات، والتكنولوجيات الناشئة، جميعها تحت سقف متجر واحد.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة ZainTECH أندرو حنا “إن محفظة خدمات الشركة في الابتكارات التكنولوجية والحلول الإبداعية التي استعرضتها في معرض جيتكس تعمل على تعزيز وتمكين قطاعات الأعمال من تحقيق عوائد مجدية لاستثماراتها في قطاعات التكنولوجيا”.

وأضاف حنا قائلا ” تقدم شركة ZainTECH سلسلة خدمات شاملة لتسريع نمو مؤسسات الأعمال من خلال مساعدتها في استثمار البيانات والأصول الرقمية بطريقة أكثر استدامة” ، مبينا أن مفهوم الاستدامة لم يعد خيارا لأنشطة المؤسسات الحديثة، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان نمو الأعمال على المدى الطويل”.

ووقعت شركة ZainTECHخلال مشاركتها في الحدث التكنولوجي الأبرز في المنطقة عددا من الاتفاقيات التكنولوجية، لتؤكد التزامها بتعزيز محفظة خدماتها في الابتكارات التكنولوجية، وتعزز من أهدافها الاستراتيجية في التوسع في اقتناء وجلب الإبداعات الرقمية.

قسم الاستدامة داخل جناح الشركة

Urbi

وقعت شركة ZainTECH اتفاقية شراكة مع شركة أوربي (Urbi)، وهي شركة التقنيات الجغرافية الرائدة في الشرق الأوسط ، التي تقدم حلولا لدمج تقنيات المتطورة في رسم الخرائط والبيانات الجغرافية المكانية، إذ تساعد تقنيات تحسين المسارات، المستندة إلى بيانات شركة أوربي المحدّثة لحظياً، على رفع كفاءة العمليات من خلال خفض مدة التوصيل وتقليل التكاليف التشغيلية، ومن المتوقع أن تدعم الحلول التي ستقدمها هذه الشراكة قدرات شركة ZainTECH في معالجة العديد من الموضوعات المعقدة من خلال دمج رسم الخرائط والتحليلات المتطورة.

UL Solutions

دخلت شركة ZainTECH في شراكة استراتيجية مع UL Solutions، وهي خطوة ستجعلها أول شركة تقنية معلومات واتصالات في المنطقة مؤهلة لبرنامج SPIRE™، وستقدم هذه الشراكة ZainTECH كمزود موثوق لحلول البنية الرقمية الذكية ذات الكفاءة العالية، وستعزز من مكانتها القيادية في قطاع البنية الذكية، حيث يعد SPIRE أول برنامج تقييم للمباني الذكية في العالم الذي يقدم تقييما شاملا لتكنولوجيا المبنى وأدائه التشغيلي.

جناح الشركة في المعرض

HTC VIVE

وقعت شركة ZainTECH اتفاقية شراكة مع شركة إتش تي سي ڤايڤ (HTC VIVE)لإطلاق أحدث أجهزة الواقع الممتد (XR) بما في ذلك نظارة “ڤايڤ فوكس فيجن” (VIVE Focus Vision) الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخرا، إلى جانب مجموعة متكاملة من البرمجيات، وتتضمن منصة (VIVERSE For Business) المخصصة للتعاون المكاني في البيئات التجارية، وبهذه الخطوة أصبحت شركة ZainTECH شريكا استراتيجيا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تتوقع الشركة المزيد من الطلب على المنظومات التي تسهم في تطوير خدمات وأجهزة حديثة للارتقاء بتجارب الواقع الممتد لكل من المستخدمين والشركات باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات.

الجدير بالذكر أن المشهد التكنولوجي المتغير بات يعتمد بشكل متنامي على خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات الرقمية، وهو ما عزز القدرات التنبؤية في بيئات الأعمال، وتحقيق استفادة أفضل لجعل العمليات أكثر كفاءة وتأثيرا، وترى شركة ZainTECH أن قائمة خدماتها الشاملة تتسم بهذه الإمكانيات القادرة على تلبية كل نقطة اتصال ببيانات الشركات، بما فيها حلول الأمن السيبراني وأعمال التخزين والحلول السحابية، وقد وضعت هذه القدرات شركة ZainTECH في مكانة إقليمية بارزة لدعم مؤسسات الأعمال في مبادرات التحول الرقمي المعززة بخدمات الذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات حول قائمة حلول شركة ZainTECH وخدماتها الرقمية والمستدامة، يرجى زيارة www.zaintech.com.

حلول الطائرات بدون طيار