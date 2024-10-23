هيئة الشباب: برنامج “وجهني 2” يزود الخريجين الجدد بالمهارات اللازمة التي تتناسب مع سوق العمل الكويتي

أكدت الهيئة العامة للشباب إن البرنامج التوعوي (وجهني 2) يزود الشباب بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من التعرف على قدراتهم الشخصية وامكانياتهم التي تتناسب مع سوق العمل الكويتي وتمكنهم من بداية حياتهم المهنية بشكل ناجح.

وأوضحت مديرة إدارة رعاية الشباب بالهيئة المشرفة على البرنامج الدكتورة أحلام الدرويش في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء بمناسبة إطلاق البرنامج إن البرنامج يستهدف الخريجين الجدد من الجامعات والهيئات التطبيقية والتدريبية.

وأضافت الدرويش أن البرنامج يعمل على مساعدة الخريجين للحصول على العمل المناسب لهم وفق طموحاتهم ورغباتهم مبينة انه يسعى كذلك لامداد الشباب بالمهارات التي تمكنهم من تحديد قدراتهم الشخصية وامكاناتهم التي تتناسب مع سوق العمل في القطاعين العام والخاص.

وأشارت الى أن (وجهني 2) يعمل أيضا على تزويد الشباب بالمعارف والأسس الصحيحة للنجاح في أداء مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل مميز لا سيما في مجال ريادة الأعمال والتخطيط الجيد للمشاريع الصغيرة لبدء العمل الخاص وتحديد أفضل المجالات الواعدة للاستثمار فيها.

وذكرت أن الورش التي يقدمها عدد من الأكاديميين المتخصصين في مجالات سوق العمل تركز على تدريب الشباب على تحديد الأولويات والتعرف على أهمية إدارة الوقت والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في اتخاذ القرار المناسب وغيرها من الامور الهامة في هذا الصدد مشيدة بتفاعلهم وحضورهم المميز بجميع أنشطته المختلفة.

ودعت الخريجين الشباب للتسجيل في الورش التدريبية المقبلة للبرنامج التي ستقام تباعا عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة (www.youth.gov.kw) ومتابعة حسابات الهيئة لمعرفة كل المستجدات عن البرنامج.

ويقام البرنامج في مركز شباب القادسية وتستمر محاضراته وورش عمله التدريبية حتى 10 ديسمبر المقبل وفق جدول معد من المسؤولين عنه.