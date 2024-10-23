وزارة العدل تطور 3 خدمات دفع إلكتروني مقدمة عبر تطبيق “سهل”

أعلنت وزارة العدل اليوم الأربعاء عن تطوير خدمة تسديد أوامر منع السفر وخدمة تسديد إيجارات وخدمة تسديد غرامات جزائية المقدمة عبر التطبيق الحكومي (سهل).

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه تم ربط هذه الخدمات بالملفات الخاصة بمقدم الطلب بحيث يتم إظهار القضايا التي تتطلب دفع مبالغ مالية (الإيجارات والغرامات الجزائية وأوامر منع السفر).

وأوضحت أن مقدم الطلب يقوم باختيار القضايا التي يرغب بتسديد مستحقاتها المالية علما أنه يتم رفع القيود عن المعاملات إن وجد كما يتم رفع المنع والحجز إن وجد فورا بعد السداد الكلي.