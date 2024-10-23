ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات في غزة ولبنان

23 أكتوبر، 2024
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بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء التطورات في قطاع غزة ولبنان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض.

وأضافت ان الجانبين بحثا خلال اللقاء التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لإيقاف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك.

المصدر
كونا
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23 أكتوبر، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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