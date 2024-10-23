وزيرة الشؤون: الاهتمام بالطفل يعتبر استثمارا في مستقبل الأمم لبناء مجتمع قوي ومستدام

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أهمية مرحلة الطفولة التي تعد حجر الزاوية في بناء مجتمع قوي ومستدام مضيفة “أن الاهتمام بالطفل لا يقتصر على كونه واجبا اجتماعيا بل يعتبر استثمارا في مستقبل الأمم”.

وقالت الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة احتفالية نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تحت شعار (أطفال اليوم.. قادة الغد) إن مرحلة الطفولة التي تبدأ من لحظة الولادة حتى المراهقة تعتبر من أهم المراحل في تكوين شخصية الفرد وتنمية مهاراته العقلية والاجتماعية.

وأضافت أن السنوات الخمس الأولى من مرحلة الطفولة هي الأكثر تأثيرا في تطور المهارات الإدراكية والعاطفية للطفل لافتة إلى تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي أكدت أن الاستثمار في التعليم المبكر ورعاية الأطفال من شأنه أن يعزز من قدراتهم العقلية والاجتماعية ويسهم في بناء مجتمعات متقدمة ومزدهرة.

وأوضحت أن الاهتمام بالأطفال ليس مجرد واجب اجتماعي فحسب بل استثمار طويل الأمد في التنمية المستدامة تسهم في صقل قادة المستقبل الذين سيتحملون مسؤولية بناء وتطوير المجتمعات.

وذكرت أن حمايتهم وتنمية مهاراتهم هي من أولويات المجلس مضيفة أن الطفل هو الأساس في تشكيل مستقبل الأوطان وأن خلق بيئة آمنة وداعمة له تعزز من تماسك المجتمع وتقلل من معدلات العنف المجتمعي.

وأشادت الحويلة بدور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تقديم الرعاية الشاملة للأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة مثمنة التزام الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالشراكات الفعالة التي تسهم في تعزيز هذه الجهود المشتركة.