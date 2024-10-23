بريطانيا تتهم روسيا بقصف شحنات مساعدات غذائية في أوكرانيا

اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاربعاء روسيا باستهداف متعمد لموانئ شحن الحبوب في أوكرانيا ما ادى إلى تعطيل وصول شحنات من المساعدات الغذائية إلى فلسطين ودول أخرى.

وقال ستارمر في بيان صحفي ان الاستخبارات البريطانية سجلت في الاونة الأخيرة تصاعدا كبيرا في القصف الروسي المتعمد على الموانئ الاوكرانية تزامنا مع بداية موسم الحصاد الزراعي الذي يعتبر رافدا كبيرا من روافد الامن الغذائي العالمي.

وأكد ان القصف المستمر تسبب في تعطيل إبحار سفينة (ام في شوي سبيريت) وعلى متنها شحنة من الزيوت الغذائية مملوكة لبرنامج الاغذية العالمي للامم المتحدة وكانت موجهة كمساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.

واضاف ستارمر ان القصف اصاب ايضا سفينتين محملتين بالحبوب كانتا متوجهتين إلى مصر وسفينتين أخريين محملتين بالذرة احدهما تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لأرسالها إلى دول إفريقية.

واعتبر ان هذه العمليات “مغامرة روسية متهورة بالامن الغذائي العالمي” من اجل ارغام أوكرانيا على الاستسلام مشيرا إلى ان القصف المتعمد لموانئ الشحن بات يهدد حياة ملايين من البشر في افريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وفي 19 يوليو من العام الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعتبر جميع السفن التي تبحر بالبحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة لبضائع عسكرية.