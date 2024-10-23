بلدية الكويت تعتمد 18 موقعا للتخييم الربيعي لموسم 2024-2025

أعلنت بلدية الكويت اعتماد لجنة المخيمات لـ18 موقعا في شمال وجنوب البلاد لإقامة المخيمات الربيعية للموسم (2024 – 2025) وذلك ضمن إطار استعداداتها لإنهاء التحضيرات والتجهيزات كافة للموسم الربيعي الجديد.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالبلدية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الموسم سيبدأ في 15 نوفمبر المقبل وإنه تم اختيار 10 مواقع للتخييم في محافظة الجهراء و8 مواقع أخرى في محافظة الأحمدي.

وأضافت أن اللجنة قررت تقليص عدد المواقع المسموح بها من 23 موقعا في الموسم الماضي ليصبح 18 موقعا فقط بعد إلغاء 6 مواقع منها 4 جنوب البلاد لقربها من معسكرات عريفجان الممنوع التخييم بها.

وأفادت الإدارة أنه تم إلغاء موقع بالقرب من جواخير كبد لعدم موافقة الهيئة العامة للبيئة إضافة إلى إلغاء موقع آخر مقابل منطقة العيون في الجهراء لقربه من المناطق السكنية.

وكشفت عن توفير 14 موقعا مخصصا للجمعيات التعاونية إذ تم توزيع 8 مواقع في شمال البلاد و6 في الجنوب لإقامة الأسواق المركزية لبيع المواد الغذائية ومستلزمات البر إلى جانب توفير أماكن ترفيهية لخدمة أصحاب المخيمات الربيعية.

وأكدت أن استقبال طلبات أصحاب المخيمات سيبدأ اعتبارا من 15 نوفمبر عبر رابط QR من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية الكويت لإصدار التراخيص المؤقتة بعد دفع الرسوم المقررة وقدرها 50 دينارا كويتيا إضافة إلى مبلغ التأمين البالغ 100 دينار عن طريق (الكي نت).