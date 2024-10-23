بنك برقان يطلق برنامجاً إرشادياً مخصّصاً للقيادة العليا

في إطار جهوده المتواصلة لتطوير رأسماله البشري في كافة المستويات الوظيفية، أعلن بنك برقان عن إطلاق برنامج الإرشاد لمجموعة Visionary Leaders الذي يندرج تحت البرنامج التدريبي الرائد “رؤية” لتطوير الكفاءات. وتتعلق النسخة الجديدة بإعداد القادة الناشئين على الصعيدين الشخصي والمهني والذي سيكون تحت إشراف كبار المديرين التنفيذيين في بنك برقان. وتتزامن هذه المساعي لتنمية الكفاءات وتعزيز أدائهم في بنك برقان مع فوزه بجائزة براندون هول الذهبية لتميّزه في إدارة رأس المال البشري في مجال “التعلّم والتطوير” تحت فئة “أفضل استخدام للتعلم الاجتماعي/التعاوني”.

وتم الإعلان عن إطلاق البرنامج الجديد في حفل خاص حضره السيد/ طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان، إلى جانب مرشدي البرنامج من الإدارة العليا بالإضافة إلى المتدربين السبعة الذين تم اختيارهم للنسخة الأولى من برنامج الارشاد الذي يعتبر جزءاً من برنامج رؤية. وتعدّ هذه المبادرة المميّزة الأحدث ضمن جهود بنك برقان المتواصلة لتطوير رأسماله البشري وسعيه لتعزيز أداء الكفاءات الوطنية وإعدادهم لاستكمال مسيرة النجاح مستقبلاً، كما تعكس حرصه على تطوير أفضل الكوادر المهنية في الكويت.

من جانبه، قال السيد/ بشار القطان، مدير تنفيذي – التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: “إن إعداد خطط تطوير بعيدة الأجل تناسب طموحات وتطلعات كل موظف بمن فيهم القادة الناشئون يعتبر بمثابة عامل أساسي في نجاحنا بالاحتفاظ بأفضل الكفاءات الموجودة في السوق. وانطلاقاً من استراتيجيتنا القوية في تنمية رأس المال البشري والتزاماً بتطوير الموظفين والكفاءات الريادية، صمّمنا وحدة تدريب مخصصة لتطوير الكفاءات الوطنية وإعداد الجيل المقبل من القادة باستخدام مناهج فعّالة ومبتكرة تستند إلى الأبحاث”.

وأشرف على تطوير الوحدة التدريبية الجديدة التي تمتد لـ 6 أشهر عدد من كبار القادة الذين سيشرفون بشكل مباشر على توجيه المتدربين السبعة طوال مدة البرنامج.

بالإضافة إلى أسلوب التعلم الإرشادي الذي يقوم على اتباع نهج يوائم احتياجات الموظفين ومسار تعليمي مصمم بعناية ليناسبهم، سيتضمن البرنامج أدوات تطوير متنوعة مثل التعلم عبر الإنترنت، وتقييم للشخصية، وتدريب فردي وجماعي على يد خبراء في الصناعة المصرفية، بالإضافة إلى جلسات إرشادية فردية بشكل شهري. وحرصاً على نجاح البرنامج، سيتم وضع خطة تطوير خاصة بكل متدرب بهدف توجيه عملية تطوره وتقييم أدائه.

تجدر الإشارة إلى أنه وبفضل استراتيجيته الرائدة في تطوير رأس المال البشري، فاز بنك برقان بالعديد من الجوائز المرموقة، مثل شهادة “Great Place to Work أفضل بيئة للعمل”، وجائزة براندون هول لتميّزه في إدارة رأس المال البشري لعامين متتاليين، إلى جانب جائزة التميز في إحلال وتطوير العمالة الوطنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان طوني ضاهر مع مرشدي البرنامج من الإدارة العليا والمتدربين