الصليب الأحمر اللبناني

الصليب الأحمر اللبناني يعلن إصابة ثلاثة من مسعفيه بجروح خلال مهمة بجنوب لبنان

22 أكتوبر، 2024
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني الثلاثاء إصابة ثلاثة من مسعفيه بجروح في قصف خلال مهمة إنقاذ منسقة مع قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في النبطية في جنوب لبنان، بعيد غارات الاحتلال على المنطقة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بيان للصليب الأحمر أن “ثلاثة مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني جرحوا خلال عملية إنقاذ في النبطية على إثر الغارة” على المنطقة، موضحا أنه “بعد اجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفيل، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها أربع سيارات مع فرقها وبدأت عملية المسح من أجل البحث عن المصابين لإسعافهم وإنقاذهم، فتعرٌض الموقع للاستهداف وأصيب ثلاثة مسعفين بجروح جراء الشظايا”.

المصدر
أ ف ب
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22 أكتوبر، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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